Le tribunal a également prononcé une mise à disposition de cinq ans du tribunal d’application des peines

Un couple qui a maltraité et violé leurs enfants a écopé de six et dix ans de prison ferme avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines de cinq ans et une arrestation immédiate. Le père âgé de 33 ans et la mère âgée de 35 ans ont négligé, maltraité et abusé sexuellement de leurs trois enfants et d’un enfant issus d’une précédente union de la dame. Ces personnes ont commis des abus sordides pendant de longues années sur leurs enfants.