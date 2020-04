Alors que la crise du coronavirus cristallise toutes les inquiétudes et les attentions, pour des raisons sanitaires évidentes, de nombreuses voix commencent à se faire entendre, un peu partout dans le pays, relativement au déploiement de la technologie 5G dans près de 30 communes belges.

Si aucune précision n’est actuellement donnée quant aux villes concernées, il est fort à parier que les principales métropoles du pays seront toutes concernées. Dont Liège.

Ici, en marge des mouvements de contestations contre le déploiement de cette technologie (lire ci-après), des voix se font déjà entendre. Le groupe d’opposition Vert Ardent interroge donc aujourd’hui les autorités liégeoises : "notre commune compte-t-elle s’opposer à tout déploiement de la 5 G sur son territoire ?".

Au-delà du débat démocratique, ici "snobé", les conseillers Véronique Dembour et Pierre Eyben, respectivement médecin et ingénieur physicien, trouvent en effet cette annonce de Proximus "scientifiquement questionnable".

Pour la mise en œuvre de la 5G, précisent-ils, dans un milieu comme Liège, cela signifie une antenne tous les 50 à 150 mètres. Or, "il existe aujourd’hui des preuves scientifiques indiquant que les champs électromagnétiques de radiofréquences (2G, 3G et 4G), ne sont pas sans conséquence sur les êtres vivants […] Des données épidémiologiques étayent la thèse selon laquelle l’origine de beaucoup de maladies de la civilisation moderne, comme le cancer et la maladie d’Alzheimer, trouvent, au moins en partie, leur origine dans la pollution électromagnétique".