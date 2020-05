La salle de concert est mise à disposition de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge l'a fait savoir cette semaine, la crise sanitaire a un énorme impact sur l'organisation des collectes de sang. Nombre d’entre elles sont annulées, dans les entreprises ou les écoles par exemple. Résultat, le manque de dons est criant...

La Croix-Rouge doit donc trouver de nouveaux lieux pour organiser ses collectes de sang et pouvoir ainsi répondre aux besoins des hôpitaux. C'est dans cette optique que la salle de concert liégeoise le Reflektor, qui offre une capacité de 600 personnes et où sont traditionnellement organisés 150 concerts par an, a été mise à disposition de la Croix-Rouge. Cette salle est en effet aussi impactée par la crise est est actuellement inutilisée, depuis le 13 mars dernier.

"L’équipe de la salle de concert, sensible à la situation, a donc décidé de mettre ce lieu bien connu de la scène culturelle liégeoise totalement à disposition du Service du Sang", précisent les gérants.

Concrètement, dès ce jeudi 7 mai et au moins jusqu’à la fin du mois de mai, il sera possible d'y donner votre sang, de 13 h à 17 h, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.

Pour rappel, la salle se situe Place Xavier Neujean, 24 à 4000 Liège.

Le Service du Sang rappelle que le fait de donner son sang reste un acte sûr. Vous pouvez trouver toutes les mesures de sécurité qui sont prises sur : https://www.donneurdesang.be/fr/covid19

Pour tout renseignement : www.donneurdesang.be