En cette période plutôt morose de quasi-confinement, les cinémas liégeois tentent de se "réinventer", de garder le contact et d'offrir au public des alternatives voulues originales à "une bonne séance de cinéma dans une bonne salle".



C'est ainsi que Les Grignoux ont proposé Cinépilou le vendredi soir, destiné aux plus petits, et qu'ils continuent à proposer régulièrement des séances, animations et bricolages, comme le film Les trois brigands à l'affiche ce vendredi.

Pour les adultes, il est proposé cette semaine de découvrir une plateforme de e-cinema pas comme les autres mais aussi une séance d'un film qui n'a pas eu sa chance en salles pour cause de Covid, accompagnée d'une rencontre virtuelle et dans le cadre du festival ImagéSanté.



Ce jeudi 28 janvier à 20h, une séance du film Milla (Babyteeth) suivie d’une rencontre seront donc proposées, cette dernière ayant pour thème Vivre sa jeunesse, malgré la maladie.

Elle sera animée par Alicia Del Puppo (Les Grignoux) et Agnese Pozzoli (Festival ImagéSanté) avec Maxime Morsa, chercheur en santé publique et un·e psycho-oncologue (à confirmer).

Une salle de cinéma virtuelle



La salle de cinéma virtuelle La Vingt-Cinquième Heure est quant à elle une "vraie salle"... en ligne destinée à compléter l’offre des cinémas de proximité.

Il s'agit d'un service de diffusion de films mis en place le 18 mars 2020, en réaction à la fermeture des salles de cinéma françaises en raison de la pandémie.