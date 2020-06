En marge du dossier de la Cité administrative, les autorités liégeoises ont rendu un avis favorable relativement à la demande de permis pour l’îlot Souveraint-Pont - Madeleine… un dossier qui prévoit la construction de 16 logements, de plus de 3 000 m² de bureaux, 500 m² de commerces et un parking de 65 places… dont 8 pour voitures électriques et des espaces pour 72 vélos.

C’est donc au cœur du quartier Cathédrale, à l’arrière du parking Saint-Denis, que ce nouvel ensemble doit prendre vie… un signal fort dans ce quartier ancien... "Ce projet vise à favoriser la réhabilitation de l’îlot laissé depuis trop longtemps à l’abandon", précise-t-on à l’échevinat de Christine Defraigne. "Le résultat final prévoit aussi que les éléments patrimoniaux intéressants tels que des devantures commerciales, des piédroits ou des corniches soient intégrés au projet. D’autres éléments, parce que trop abîmés ou mettant en péril la faisabilité du projet seront démolis. Ils sont cependant limités et remplacés par des nouvelles façades de qualité dont l’architecture reprend les principales caractéristiques du bâti existant. Conservation et réhabilitation".

La Ville devra délivrer le permis sur base de l’avis conforme du fonctionnaire délégué.