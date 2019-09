La cour d'assises de Liège entamera mercredi après-midi le procès d'Eddy Michel, un enseignant liégeois âgé de 39 ans, accusé des assassinats de ses deux enfants.

Timothé (4 ans) et Jules (6 ans) avaient été tués le 30 septembre 2017 à Ste-Walburge (Liège). Le procès débutera par la constitution du jury. Les faits reprochés à Eddy Michel s'étaient déroulés au matin du 30 septembre 2017, rue Sergent Merx à Sainte-Walburge (Liège). Eddy Michel, qui n'avait pas accepté la séparation avec sa compagne, avait tué leurs deux enfants, Timothé (4 ans) et Jules (6 ans), de plusieurs coups de couteau.

Eddy Michel et sa compagne Madeleine Bosly avaient rompu en avril 2017 après douze années de vie commune. Eddy Michel supportait mal cette séparation et tentait de récupérer sa compagne. Il s'était montré de plus en plus insistant à son égard et lui avait adressé divers reproches. L'accusé reprochait notamment à son ex-compagne d'entretenir des relations avec d'autres partenaires et n'en supportait pas l'idée. Eddy Michel avait prononcé des insultes et avait menacé à plusieurs reprises de se suicider et de tuer ses enfants.

C'est dans un contexte tendu de dispute que la mère des enfants avait déposé les enfants devant la maison d'Eddy Michel le matin du 30 septembre 2017 vers 08h00. Sous l'influence d'une légère alcoolémie, Eddy Michel avait adressé de nouveaux reproches à son ex-compagne et une dispute avait éclaté.

La mère des enfants avait quitté les lieux et avait prévenu ses beaux-parents d'une situation tendue et de l'état de lequel se trouvait leur fils. Dans les minutes qui ont suivi, Eddy Michel avait tué ses deux enfants de plusieurs coups de couteau portés dans la région du cœur.

Eddy Michel avait pris la fuite mais il avait été intercepté quelques minutes après les faits. Il présentait des lésions superficielles après avoir tenté de se suicider. Ce professeur d'éducation physique dans un établissement secondaire spécialisé d'Amay aurait laissé des écrits démontrant que son geste était bien prémédité.

Eddy Michel est accusé des assassinats de ses deux enfants par le substitut délégué au poste d'avocat général Fabienne Bernard. Il sera défendu par Me Guy Uerlings et Me Jean-Paul Reynders. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Valérie Gabriel et Me Sébastien Olivier.

Le procès présidé par Philippe Gorlé devrait durer dix jours. La première audience aura lieu le mercredi 11 septembre à 14h00 et sera exclusivement consacrée à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le lundi 16 septembre à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.