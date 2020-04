En moins d'un mois, Sabine a perdu 10 kilos et ne parvient plus à monter les escaliers seule

Sabine, 54 ans, une liégeoise qui a survécu au Covid-19 se sent comme une miraculée après s’être retrouvée aux soins intensifs. Elle livre un témoignage bouleversant entrecoupé d’une toux impressionnante en partie due à l’intubation qu’elle a dû subir. "Je suis très faible", précise-t-elle lorsque nous lui demandons comment elle va.

"Je ne suis même plus capable de monter l’escalier seule. Une de mes filles qui vit avec moi doit m’aider."

Il y a un mois, Sabine était une femme pleine d’entrain. Un mois plus tard, elle a perdu 10 kilos et a des difficultés à se déplacer. Pourtant, elle et sa famille faisaient particulièrement attention aux règles d’hygiène.

Elle a ressenti les premiers symptômes le 12 mars. "Je suis rentrée du travail parce que je me sentais mal. J’avais de la fièvre et je toussais. Le médecin m’a dit qu’il n’y avait aucun soucis parce que je ne faisais pas partie du public à risques. Je n’ai jamais eu de soucis de santé ni de maladie grave."

Et pourtant, Sabine a bien failli perdre la vie. "Le médecin m’a prescrit des antibiotiques. Je ne me rendais pas compte que mon état se détériorait. C’est ma fille qui s’en est aperçue. Elle a remarqué que j’avais des difficultés respiratoires, mais moi, je ne le sentais pas."

Alors qu’un premier hôpital a refusé de lui faire passer le test du Covid-19, Sabine et sa fille se sont rendues au CHU de Liège. Là, tout a été très rapide. "Ils m’ont fait le test et ils m’ont directement pris en charge. Ils se sont vraiment bien occupé de moi et je suis très reconnaissante. Tout a basculé en 8 ou 9 jours. J’ai été transférée dans un service et là, je ne me souviens de presque plus rien. J’ai appelé ma fille pour lui dire que l’on m’avait prévenue que l’on allait m’intuber. Je ne me souviens même pas avoir passé cet appel."

Sabine a été mise dans un coma artificiel et sous respirateur. Elle n’est sortie que plusieurs semaines plus tard. "Le plus difficile c’est de ne pouvoir voir personne. Le personnel a été très professionnel. Je leur suis très reconnaissante."

Lorsqu’elle était encore consciente, Sabine était choquée d’entendre certaines personnes se plaindre. "Je trouve que les gens sont inconscients. Cela me blessait d’entendre des gens se plaindre d’être confinés chez eux alors que des gens se battent pour survivre. Je ne comprends pas. Peut-être qu’il faut l’avoir subi pour comprendre."

La liégeoise est ravie d’avoir pu enfin rentrer chez elle. "Je suis super heureuse d’être enfin avec les miens. Il parait que je ne suis plus contagieuse, mais j’ai tout de même peur. Je voudrais dire aux personnes d’être prudentes parce que la vie peut partir plus vite qu’on ne le pense. Les médecins ne savent pas si je vais garder des séquelles. Moralement, ce n'est pas facile. J’ai des hauts, puis des bas. Mais je me dis que je n’ai pas le droit de me plaindre parce que je suis vivante. Malgré tout, c’est difficile de se voir diminuée de cette manière."