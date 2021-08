Yasmina, 38 ans, encourt une peine de cinq ans de prisondevant le tribunal correctionnel de Lège pour avoir commis pas moins de deux tentatives de meurtre ! L’intéressée, a, de son propre aveu, un grave problème d’alcool. Mais pas seulement… En effet, elle a la fâcheuse tendance à abuser d’alcool qu’elle couple avec de la drogue. Ce mélange détonant, la rend complètement incontrôlable. C’est ainsi que les personnes qui ont la malchance de la croiser dans ces moments sont violemment agressées sans aucune raison !

Le 24 octobre 2019, Yasmina a rencontré un homme à proximité de la gare des Guillemins. Après s’être retrouvée avec ce dernier dans l’appartement d’une connaissance, l’homme a bien cru voir sa dernière heure arriver. Pour une raison qui dépasse l’entendement, Yasmina s’est saisie de ciseaux pour s’en prendre violemment à l’homme qu’elle venait de rencontrer. Elle l’a touché à pas moins de vingt reprises au niveau des bras et des jambes. Selon les médecins, les plaies étaient relativement profondes. Selon la victime, Yasmina lui aurait crié qu’elle voulait “l’achever.” Mais la violente explique ne pas se souvenir des faits. “J’avais bu et pris des substances”, a expliqué Yasmina qui a comparu détenue devant le tribunal. "Quand il m’a demandé de l’argent, je ne sais pas ce qui m’a pris. C’est à cause des substances. Je ne veux plus jamais boire, ni consommer de substances.”

En réalité, la victime ne doit la vie sauve qu’à sa capacité à courir dans les escaliers et à se sauver. L’homme s’est ensuite caché dans les communs de l’immeuble pour échapper à l’agression. Il a subi une incapacité de travail de onze jours à la suite des faits. Mais ce n’est pas le seul fait reproché à Yasmina. En effet, cette dernière a également étranglé une septuagénaire qui a simplement eu le malheur de croiser sa route… Le 9 septembre 2020, Yasmina a étranglé une septuagénaire qu’elle avait croisé sur un passage clouté. L’étreinte de Yasmina était si forte que ce sont des commerçants qui s’y sont mis à plusieurs pour la faire lâcher prise. Elle a ensuite été interpellée. “Je ne me souviens de rien”, a déclaré la prévenue. “J’avais bu et j’ai fait une crise d’épilepsie. J’aurai pu tuer quelqu’un. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là ! ”

La prévenue a énormément d’antécédents judiciaires après avoir commis des faits de violence. Elle a expliqué son agressivité par sa surconsommation d’alcool. “Je suis alcoolique depuis une dizaine d’années. J’ai été beaucoup battue par ma maman. Elle boit beaucoup et elle ment beaucoup. Elle a détruit la vie de tous ses enfants.” Un expert-psychiatre a estimé que la suspecte était responsable de ses actes. Me Nathan Mallants, à la défense, a estimé qu’il n’était pas établi que sa cliente avait eu la volonté de tuer. L’avocat a plaidé une peine de probation autonome ou un sursis probatoire.