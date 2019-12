Les deux hommes lui avaient volé son GSM

La technologie a ses bienfaits… C’est en tout cas ce que doit penser cette jeune liégeoise qui, via la géolocalisation de son téléphone, est parvenue à confondre deux voleurs multirécidivistes.

Tout commence vendredi soir, lorsque deux hommes en situation de séjour illégal bousculent dans le Carré, un jeune homme et parviennent à lui voler son GSM avant de prendre la fuite. Le jeune homme appelle la police et dépose plainte.

Quelques instants plus tard, trois jeunes filles sont également victimes d’un vol de GSM et décident aussi d’appeler la police. Mais à la différence de la première victime, la seconde préjudiciée possédait un système de géolocalisation sur son téléphone. Elle a donc pisté ses voleurs et a indiqué l’endroit où ces derniers se trouvaient.

Les deux hommes ont alors été interpellés. Ils étaient en possession du second téléphone volé, alors que le premier a été retrouvé dans un sac à quelques mètres des deux suspects. Notons que ledit sac abritait encore plusieurs téléphones qui n’ont pas (encore) été déclarés volés.

Malgré les éléments à leur charge, les deux hommes âgés de 26 et 19 ans, en situation de séjour illégal, ont nié les faits. Ils ont été déférés, samedi, au parquet de Liège.