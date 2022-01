En cette nuit de réveillon du Nouvel an, on se doute que les esprits ont pu s'échauffer çà et là... La police de Liège a ainsi été appelée à intervenir à la demande d'un homme qui se plaignait de subir du tapage provenant de chez sa voisine. Une fois sur place, les policiers se sont donc présentés au domicile de la dame. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que ces policiers n'ont pas vraiment eu droit à un accueil chaleureux...

En effet, selon le parquet de Liège, la voisine n'a pas apprécié cette visite et a rapidement fait esclandre. Son état d'énervement était tel, semble-t-il, qu'elle a mordu un policier au niveau du bras. Elle ne l'a pas loupé, d'ailleurs, puisque sa blessure a nécessité des soins et lui a valu d'être placé 17 jours en incapacité de travail!

Cette dame, âgée d'une trentaine d'années, a été privée de liberté. Ce samedi, elle a fait l'objet d'une procédure accélérée qui l'amènera à devoir répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel.