Les toxicomanes ont commis des vols dont l’arrachage d’une chaîne d’une dame de 80 ans

Roxane 31 ans et Charly, 36 ans, un couple de toxicomanes, ont écopé de peines de 6 et 15 mois de prison avec sursis pour les deux tiers pour elle et sursis pour la moitié pour lui pour avoir commis des vols pour le moins crapuleux puisqu’ils n’ont pas hésité à voler une dame en train d’accoucher, mais aussi à arracher avec violence la chaîne d’une dame âgée de pas moins de 80 ans !