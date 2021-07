Quelques heures à peine après la catastrophe, Liège met tout en oeuvre pour revivre mais certains quartiers sont toujours dans un état inquiétant.

En annonçant que la quantité de pluie tombée sur Liège en une journée équivaut à celle de deux mois en tant normal, Willy Demeyer montre bien l’ampleur de la catastrophe.

Certes, on s’attendait à de fortes pluies mais jamais personne n’avait imaginé qu’un tel cataclysme pouvait survenir. "C’est une situation inédite dans une mémoire d’homme et de femme. Nous nous étions préparés avec des sacs de sable mais tout cela a été bien dérisoire", poursuit le bourgmestre, qui a écourté ses vacances pour reprendre ses fonctions sur le territoire de la ville, en toute urgence.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le niveau de la Meuse et des autres fleuves et canaux n’a heureusement pas augmenté comme on l’avait imaginé quelques heures auparavant. La décrue a même commencé à certains endroits. "Les dégâts sont (...)