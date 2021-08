Durant le confinement, davantage de personnes ont eu tendance à vouloir adopter un animal de compagnie. Certains sont allés chercher un chien ou un chat dans un refuge tandis que d'autres se sont tournés vers des structures qui forment de jeunes chiens afin d'en faire des chiens guides pour personnes non et malvoyantes. C'est le cas de l'association liégeoise Entrevues. En effet, des familles sont recrutées afin d'accueillir un futur chien guide durant sa formation. Si l'association n'a apparemment pas eu de peine à trouver des familles d'accueil durant le confinement, force est de constater que la tendance s'inverse désormais... Les candidatures manquent à ce jour, d'où l'appel lancé par l'ASBL...

Celle-ci est donc à la recherche de foyers d'accueil en vue de poursuivre son objectif, à savoir la formation de futurs chiens guides.

Avant de confier un chiot de 8 semaines, deux rencontres sont effectuées, l'une à l'association et l'autre à domicile afin d'observer le futur environnement de vie de l'animal. L'accueil en foyer est d'une durée de 10 à 16 mois. Tout au long de cette période d'engagement, les familles sont accompagnées par l'association afin que le chiot apprenne correctement les bases de son futur rôle social. Des séances d'éducation sont organisées chaque semaine à l'association tandis qu'il est demandé aux familles d'éduquer le chien et de faire en sorte de le socialiser en l'emmenant dans divers endroits et en lui faisant vivre des expériences de la vie de tous les jours, comme emprunter les transports en commun. Ces chiens sont mis à disposition de leurs futurs maîtres vers l'âge de 2 ans.

"Durant toute la durée du projet, les frais d'alimentation et de santé du chiot sont entièrement à charge de l'ASBL", souligne-t-on chez Entrevues.

Depuis le lancement en 1989, l'association Entrevues a offert plus de 150 compagnons de vie à des personnes déficientes visuelles et ce, sur l'entièreté du territoire belge. Sachant que le coût d'une telle formation s'élève à 25 000 € par chien, c'est dire si l'association a besoin du soutien de la population...

Si l'expérience vous tente, il suffit de consulter le site Internet d'Entrevues (www.entrevues.be), de cliquer sur "Accueillir chez soi un futur chien guide" et de remplir le formulaire en ligne.