Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Erik Neven, 58 ans à un an de prison ferme pour avoir aidé au séjour d’une dame. L’homme était accusé par celle-ci de l’avoir prostituée et violée, mais il a été totalement blanchi pour ces faits. La compagne d’Erik Neven, également poursuivie à ses côtés, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis également pour avoir aidé au séjour. L’ancien avocat d’Erik Neven qui était présenté comme le bras droit de ce dernier a été acquitté. L’homme de loi avait été brièvement arrêté à la suite de ces faits et avait fait la une des médias. La justice l’a totalement blanchi. Pour rappel, Erik Neven est connu de la justice pour avoir commis des faits de proxénétisme.

Cette fois, le parquet les soupçonnait d’avoir permis le séjour d’une jeune sénégalaise et d’avoir exploité ses activités de prostitution entre 2013 et 2017. Cette dame a notamment séjourné à Riemst au domicile d’Erik Neven.En janvier 2014, elle s’est mariée avec lui au Sénégal. En novembre 2014, elle est arrivée en Belgique. Erik Neven vivait alors avec trois femmes en même temps. Fin avril 2016, les policiers ont découvert une plantation de 2 500 plants de cannabis au domicile d’Erik Neven à la suite d’un incendie. La jeune femme a ensuite vécu une dizaine de jours chez l’avocat de ce dernier. Le 26 juillet 2016, elle s’est présentée aux services de police et déclaré qu'Erik Neven avait profité de sa prostitution. Concernant l’exploitation de la débauche de la jeune femme, le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas établis. “De l’ensemble des éléments du dossier, les éléments constitutifs de cette prévention ne sont pas réunis en l’espèce.”

En conséquence, tant Erik Neven que son ancien avocat ont été acquittés pour ces faits. “Le prévenu Neven ayant sans conteste accueilli, hébergé, transporté, contrôlé, il n’est cependant pas établi que ce soit à des fins d’exploitation matérielle.” L’ancien avocat d’Erik Neven a été purement et simplement acquitté et sa constitution de partie civile à l’encontre de l'ancienne compagne de Neven qui l’accusait de certains faits a été reçue par le tribunal.