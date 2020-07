Deux projets sont soutenus par la Région.



Le gouvernement wallon a sélectionné jeudi quatre projets qui bénéficieront de financements régionaux dans le cadre de "Wallonie: ambitions olympiques" durant l'année 2020. Tous ont pour but d'améliorer les infrastructures sportives dans le sud du pays afin de promouvoir la pratique du sport de haut niveau et placer la Wallonie comme potentielle hôte de délégations olympiques en vue des JO 2024 à Paris.

Deux projets issus de la province de Liège sont concernés par ces subsides wallons.



Le premier, qui devrait bénéficier du plus gros subside (maximum 2,3 millions environ), est celui de la rénovation du complexe sportif de Naimette-Xhovémont. Utilisé par des athlètes et des rugbymen, il est entre autres fréquenté par la championne olympique Nafissatou Thiam avec le RFC Liège. Une réfection complète de la piste d'athlétisme, de ses aires annexes et du terrain de rugby est nécessaire ainsi qu'une rénovation des gradins et de la voirie.

Le deuxième projet sélectionné pour 2020 est porté par la régie communale autonome de Hannut. Il s'agit d'ajouter des équipements sportifs et d'aménager les abords du nouveau hall d'athlétisme indoor du stade Lucien Gustin.

Chaque projet implique aussi la fédération sportive correspondante et les autorités locales.

Pour l'ensemble des quatre projets soutenus, le montant global des subventions "Wallonie: ambitions olympiques" s'élève à 4,7 millions d'euros.

"Les JO de Tokyo en 2021 seront le point de départ idéal afin de présenter le projet de la Wallonie aux différentes délégations désireuses de programmer des stages de préparation et d'acclimatation dans le cadre des jeux de Paris", commente le cabinet du ministre concerné.