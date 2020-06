Il faut éviter de reproduire cette situation à la rentrée de septembre insistent les Verts.

Des promesses qui peinent à se concrétiser positivement sur le terrain… c’est le sentiment de l’opposition Vert Ardent (Écolo et Mouvement Demain) qui estime que la Ville de Liège n’a pas été assez opportuniste en cette période de déconfinement… scolaire.

“Rentrée des classes et mobilité : une occasion manquée !”… c’est en effet la critique émise par les conseillères Vert Ardent Caroline Saal, Éléna-Chane Alune et Véronique Dembour… “Ce lundi, pour beaucoup d’élèves de primaire, c’était une “rentrée des classes” spéciale… Malheureusement, malgré les promesses de la Ville à adapter notre mobilité aux mesures de distance et aux gestes barrières, ce sont des abords d’école encombrés auxquels nous avons assisté”, commentent les élues.

La Ville de Liège l’a annoncé pourtant, de nombreuses mesures sont ou vont être prises pour limiter la pression automobile au centre : zone 30 km/h élargie, rues cyclables, axes structurants pour les deux-roues etc.

Rues scolaires

Pour Vert Ardent, c’est aussi une question d’opportunité et de timing donc et, dans le cas présent, les élus déplorent “que la Ville n’ait pas anticipé”. Quid des espaces partagés ? “Voilà plusieurs années que les écologistes proposent la création de “rues scolaires”. Notre idée se trouve d’ailleurs dans la déclaration de politique communale et dans le plan stratégique communal. En automne 2019, le Collège a répondu publiquement que des projets étaient à l’étude. Malheureusement, rien n’a bougé”.

L’appel des Verts liégeois est clair : il s’agit d’éviter une nouvelle occasion manquée à la rentrée scolaire de septembre. Ils demandent dès lors “l’amélioration des itinéraires cyclables desservant les écoles disposant d’un haut potentiel cyclable (écoles de fond de vallée, écoles des plateaux comme à Rocourt, Sainte-Walburge ou à Grivegnée) ; une concertation avec les écoles pour organiser la mobilité aux alentours ; prévoir une possibilité suffisante pour garer les vélos en sécurité”.