Affiche de sensibilisation, achat de matériel de protection pour le personnel communal...

A l’initiative et sous la présidence de Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, un groupe de travail s’est réuni ce mercredi, afin de faire le point à l’échelle de la Ville sur la problématique du Coronavirus COVID-19.

Étaient réunis, la Direction générale de la Ville et celles de plusieurs services, la direction du CPAS et de la zone de police ainsi que le président de l’asbl Liège Ville Santé, le Docteur Fouad Chamas.

Il a été rappelé que les actions de la Ville, du CPAS et de la zone doivent s’inscrire pleinement dans les mesures décidées à l’échelon fédéral et régional par les ministres compétents, les communes agissant en exécution des décisions prises à ce niveau.

Il a été convenu, primo, que l’ensemble des services de la Ville, du CPAS et de la zone de Police, participeraient pleinement à la diffusion à la population des messages de prévention édités par SPF Santé.

Dans ce cadre, des affiches seront imprimées par la Ville et apposées dans les lieux en contact avec la population. Les messages seront relayés sur les sites Internet.

Ces affiches rappellent notamment l’utilité de consulter le site www.info-coronavirus.be pour toute information utile à ce sujet.

Secundo, il a été convenu que tout doit être mis en œuvre dès maintenant pour assurer la protection des agents de la Ville, du CPAS et de la zone de police et, prioritairement, le personnel en contact avec le public.

Les moyens pour procéder aux acquisitions du matériel nécessaire pour les 3 entités ont été garantis par l’autorité.

Tertio, en ce qui concerne les voyages scolaires en Italie, qu’ils soient ou non organisés par la Ville, il a été estimé nécessaire de les déconseiller vivement.

Il n’est, en effet, pas exclu que les autorités belges ou italiennes, à l’instar des autorités françaises, prennent dans les jours qui viennent, la décision de mise en quarantaine (15 jours à 3 semaines) des élèves après ces voyages scolaires.

Indépendamment de la crainte de la contamination pour nos enfants, on comprend dès lors toutes les difficultés qu’il y aurait d’organiser des quarantaines avec des enfants éloignés de leurs parents. Ce problème s’avérerait identique pour une quarantaine au même domicile de leurs parents.

Quarto, le Bourgmestre assure également aux médecins, et tout particulièrement aux médecins généralistes, ainsi qu’aux directions des hôpitaux toute la disponibilité des services communaux, du CPAS et de la Police pour les aider à prendre les mesures adéquates fixées par les autorités sanitaires.

Des contacts seront pris à ce sujet.

Quinto, le Directeur général adjoint, entouré des directions de la zone du CPAS, de la Direction de la Sécurité civile et du SIPPT, sont chargés d’établir un monitoring permanent de la situation ainsi qu’un plan d’urgence et un organigramme de crise. La mobilisation de tous les services est exigée.

Enfin, à la demande du Bourgmestre, une attention toute particulière sera donnée pour assurer une communication la plus large et la plus transparente sur la crise.

Une attention toute particulière sera également donnée aux publics fragilisés, notamment les SDF et les personnes âgées.