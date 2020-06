La semaine fut chargée pour le secteur de l’Horeca liégeois… et les autorités communales. En vue de la réouverture de ce lundi 8 juin en effet et suite à l’annonce de la Ville de mettre à disposition l’espace public pour les établissements Horeca qui souhaitent étendre leur terrasse, une équipe d’agents a été constituée. Son objectif : "examiner avec le secteur Horeca la meilleure manière de procéder à des extensions ou créations de terrasse sur l’espace public tout en tenant compte de la mobilité et des accès de sécurité".

Ce vendredi après-midi, on comptait déjà 115 exploitants Horeca qui avaient introduit une demande "qui sera traitée pour la réouverture du 8 juin ou dans le courant de la semaine prochaine suivant les reprises". "C’est donc une procédure très souple et efficace qui a été mise en œuvre", précisent les autorités communales. Nul doute que d’autres demandes seront introduites dans les jours qui viennent en sachant que ce secteur représente, à Liège, 1 000 établissements.