Faisant suite aux mesures fédérales pour endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) et les décisions prises jeudi soir par le Conseil National de Securité, l’intercommunale Neomansio, qui gère les crématoriums de Liège et Welkenraedt, a pris des mesures de prévention à l’encontre de ses usagers et de l’ensemble de son personnel.

A partir de ce vendredi minuit, l’ensemble des décisions suivantes seront donc d’application. Les crémations étant assurées, les mesures concernent les cérémonies de funérailles au crématorium :

Les cérémonies pourront avoir lieu, en présence du cercueil, QUE dans l’intimité familiale (10 personnes maximum).

Pour les groupes plus importants, les cérémonies de funérailles au crématorium en présence de l’urne seront reportées à une date ultérieure dépendant de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et en accord avec les autorités publiques.

Les 6 salons funéraires restent également accessibles au cercle familial restreint.