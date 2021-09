Dans le cadre du chantier du tram à Liège, des travaux d'impétrants seront réalisés rue Dieudonné Defrance, à Bressoux, dès ce mercredi. Ce qui nécessite la fermeture de la rue.

La zone de chantier sera située entre l’avenue de la Croix Rouge et la rue du Moulin. Ces travaux sont annoncés jusqu'au vendredi 17 septembre.

Une déviation sera mise en place via la rue du Moulin, la rue de la Plaine et l'avenue de la Croix Rouge. La circulation rue de la Plaine sera mise en double sens et des places de stationnement seront temporairement supprimées.

Les prochaines évolutions dans le phasage des travaux feront l'objet d'une communication ultérieure.

A noter que la circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier. Afin d'optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et la sécurité de tous, ouvriers comme usagers, il est demandé de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.