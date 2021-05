Ce vendredi, la police de Liège annonce une fermeture des parcs et des cimetières jusqu’à ce samedi en raison des prévisions de l’IRM. "Aujourd'hui, le temps sera venteux et la nébulosité souvent variable avec un risque de quelques averses, surtout en fin de journée", indique l’IRM sur son site Internet.

"Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort, à fort dans l'ouest du pays et même très fort à la mer. Les rafales de vent atteindront 70 à 80 km/h dans l'intérieur des terres et autour de 90 km/h au littoral. Sous une intense averse, les rafales pourraient être encore plus fortes", poursuit l’IRM.

Dans la région de Liège, les rafales de vents seront également soutenues. "Ciel nuageux mais un temps pratiquement sec. Renforcement du vent de sud-ouest avec des rafales jusqu'à 50 km/h", précise l'IRM