À Herstal également

Dans la nuit de dimanche à lundi, les soldats du feu ont eu du travail en région liégeoise. Ceux-ci sont en effet intervenus à cinq reprises pour des incendies de voitures. On ignore pour l'instant les causes exactes de ces sinistres mais on soupçonne une cause criminelle. Les pompiers sont concrètement intervenus sur le territoire de Liège et de Herstal. Il n'y a pas de blessé.