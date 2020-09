Le jeu vidéo s’est imposé comme un média populaire et influent : il y a de plus en plus de joueurs et de joueuses, et les qualités esthétiques, narratives ou pédagogiques des jeux vidéo sont de plus en plus reconnues par le grand public et… la recherche scientifique.

C’est pourquoi de nombreux travailleurs – comme les animateurs culturels ou les enseignants – ont besoin de développer une expertise du jeu vidéo. En effet, le jeu vidéo possède ses propres codes, son langage spécialisé, ses références, ses genres et ses conceptions du monde. Pour travailler avec la culture du jeu vidéo, il faut la comprendre, mais aussi pouvoir l’analyser et la partager.

Pour répondre à ce besoin, le Liège Game Lab organise, en partenariat avec la Haute École de la Ville de Liège et le Digital Lab de la province de Liège, le premier certificat universitaire entièrement dédié à la culture vidéoludique et à son utilisation à des fins professionnelles.

Cette formation a pour objectif de donner des clés d’analyse, mais aussi de les appliquer à des situations professionnelles concrètes. Au programme : introduction aux études scientifiques du jeu, apprentissage de l’histoire du jeu vidéo, initiation à la création de jeux, et formation aux enjeux pédagogiques du média vidéoludique. La formation sera donnée de manière innovante et hybride puisqu’elle associera des cours en présentiel et des cours à distance.

Première en Belgique

Ce certificat est accessible aux détenteurs d’un diplôme de 1er cycle de l’enseignement supérieur et provenant des secteurs suivants : socio-culturel, enseignement, artistique, médias, communication, jeunesse. Des admissions sur base de valorisation des acquis de l’expérience sont possibles.

La recherche universitaire sur le jeu vidéo s’est considérablement développée ces dernières années. L’Université de Liège est en pointe sur ce sujet grâce au Liège Game Lab, un collectif de recherche qui a organisé des cours en ligne et des colloques internationaux et a publié plusieurs livres.

L’organisation du certificat représente une étape importante : elle va permettre d’enseigner les résultats des recherches effectuées.

En effet, si la Belgique offre déjà quelques options pour celles et ceux désirant se lancer dans les métiers du jeu vidéo, le présent certificat constitue cependant la toute première formation universitaire en études du jeu à voir le jour dans notre pays.

Infos : www.programmes.uliege.be/info/culture-videoludique. Une séance d’information est prévue le 15 octobre, à 17 h sur www.twitch.tv/liegegamelab.