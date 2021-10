C'est en septembre 2019 que Gergely Madaras a succédé à Christian Arming en tant que directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) et ce, pour une durée de trois ans. Gergely Madaras devenait alors le plus jeune directeur musical nommé à la tête de l'institution liégeoise depuis sa création en 1960. Le Hongrois, aujourd'hui âgé de 37 ans et dont le contrat court jusqu'au 31 août 2022, est donc prolongé pour 3 ans comme chef d'orchestre.

A l'OPRL, on se dit heureux de cette reconduction, au regard des qualités professionnelles de l'intéressé mais aussi du travail accompli durant ces deux dernières saisons rythmées par les bouleversements liés à la pandémie de Covid-19 (reports, annulations, jauge réduite, adaptations techniques...). "Je suis pleinement heureux de la relation nouée entre Gergely et notre orchestre car elle a tourné une page vers l'avenir, tout en respectant l'histoire et la spécificité de notre patrimoine musical. C'est un gage d'ouverture et de stabilité, tout en propulsant l'OPRL dans la modernité de notre époque", indique Daniel Weissmann, directeur général de l'OPRL.

Quant à Gergely Madaras, il se dit honoré et enthousiaste à l'idée de rester directeur musical de l'OPRL jusqu'en 2025. "Et j'ai hâte de vivre les nombreux et exceptionnels projets, concerts, enregistrements, tournées et collaborations qui nous attendent. Ces années à venir nous permettront de poursuivre le travail de fond que nous avons commencé et de voir les fleurs de nos efforts s'épanouir pleinement", souligne-t-il. "Les deux dernières saisons que j'ai passées à Liège ne ressemblaient à aucune autre auparavant. Je suis immensément fier du travail extraordinaire réalisé par tous les musiciens, la direction et l'équipe de l'OPRL, qui ont prouvé que nous sommes capables de créer des événements mémorables en toutes circonstances et qu'avec le soutien de notre cher public, nous pouvons surmonter n'importe quel défi", relève-t-il.

Les prochains temps forts de la collaboration entre l'OPRL et Gergely Madaras seront marqués par le bicentenaire de César Franck (Hulda, Les Béatitudes, parution de l'intégrale symphonique et concertante, tournée en France), une tournée en Amérique du Sud (juin 2022) et plusieurs projets d'enregistrements, dont l'intégrale symphonique de Ernő Dohnányi.