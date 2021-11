Ce vendredi, une cinquantaine de policiers, de tous les syndicats confondus, a décidé de faire retarder fortement les audiences du palais de justice de Liège en bloquant l’entrée. “Nous avons décidé de faire une grève du zèle “, indique Fabrice Discry, délégué permanent du SNPS. “Nous sommes arrivés à 6 h 30 du matin puisque nos collègues du palais arrivent à cette heure.”

Depuis cette heure matinale, tous les transferts et les entrées sont bloquées. “Nous avons décidé de contrôler l’identité de toutes les personnes qui entrent dans le palais de justice, mais aussi de retarder l’arrivée des détenus.” Ainsi, le premier convoi a quitté le palais de justice à neuf heures du matin pour des audiences qui ont débuté à 8 h 30 au niveau de la chambre du conseil. “Nous n’amènerons que les détenus de la chambre du conseil, pas ceux destinés aux audiences. A Bruxelles par exemple, aucun des détenus ne sera extrait ce vendredi.”

Les audiences seront d’ores et déjà particulièrement touchées par cette action. En effet, aucun des détenus n’a été présenté et les personnes qui devaient se présenter ont été coincées devant le palais de justice alors que les audiences débutaient. Chaque personne qui a pu rentrer après avoir été bloquée a dû montrer son identité. Les policiers souhaitent une revalorisation salariale et souhaitent faire pression sur le ministre. “Nous avons prévu d’autres actions du même type et nous comptons durcir le ton. Nous reviendrons la semaine prochaine au palais de justice, mais nous préférons ne pas annoncer la date à l’avance.” Les audiences ont débuté avec environ un quart d’heure de retard.