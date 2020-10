Après avoir été opéré, il y a trois mois d'une greffe de foie, le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar reprendra ses fonction dès ce dimanche.

"Plus motivé que jamais, en pleine santé, j’ai hâte de pouvoir à nouveau être au service des habitants de la province de Liège, des 84 communes ainsi que de toutes les forces vives qui la composent", confie le Gouverneur.

"En cette période tellement difficile pour tout un chacun, je mesure l’ampleur et la qualité du travail effectué par celle qui m’a remplacé ces derniers temps. Merci du fond du cœur à Catherine Delcourt (NDLR qui a fait fonction de Gouverneur), Commissaire d’arrondissement, ainsi qu’à nos équipes de la planification d’urgence et du cabinet. Grâce à leur force de travail et à leur sens de l’intérêt public, le cap a été maintenu".

"La crise sanitaire qui nous frappe est sans précédent. Aussi, je ne peux écrire ces lignes sans penser à celles et ceux qui combattent le virus au quotidien : aides-soignants, infirmiers, médecins. C’est l’ensemble du personnel des institutions de soins, des maisons de repos, et des structures d’hébergement qui mérite notre profonde gratitude. Ils font la fierté de notre population. Je leur témoigne, en toute humilité, mon admiration et mon entier soutien. C’est la raison pour laquelle j’en appelle au sens citoyen de chacun : reprenons les gestes symboliques de solidarité manifestés au cours de la 1ère vague de l’épidémie. Chaque soir, à 20h, à notre fenêtre, sur notre balcon, dans notre jardin, applaudissons-les !"

"Comment ne pas penser également à ceux qui rencontrent d’énormes difficultés dans l’exercice de leur profession : artistes, indépendants, chauffeurs, caissiers ou encore techniciens de surface,etc.,mais aussi ceux qui, comme dans l’horeca, ne peuvent tout simplement pas l’exercer. Ce sont autant de secteurs touchés de plein fouet par la crise, et qu’il faut soutenir au maximum !"

Merci à l’aide précieuse et au travail sans relâche des différentes disciplines de secours et d’intervention qui sont à mes côtés : pompiers, policiers, armée, protection civile, aide médicale urgente. Des femmes et des hommes engagés qui ne ménagent jamais leurs efforts. Enfin, j’exprime ma reconnaissance aux 84 bourgmestres et à leur équipe pour leur inlassable travail de terrain, et avec lesquels la concertation m’apparaît cruciale."

"Sachez que je suis à votre service comme à celui de notre Etat, de notre Région et de nos Communautés, pleinement mobilisé pour toutes les composantes de notre belle province !"