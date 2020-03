Le CHR de la Citadelle vient d’étendre à ses fenêtres des drapeaux blancs aux cœurs colorés

Le CHR de la Citadelle vient d’étendre à ses fenêtres des drapeaux blancs aux cœurs colorés … La forme en V inversé du drapeau symbolise la victoire.

Le message que souhaite faire passer le personnel au travers de cette action est : « Tous ensemble, nous y arriverons et vaincrons le Covid-19 ! »

Sur chaque drapeau blanc, un cœur de couleur symbolise les différentes métiers de l’hôpital. Car c’est l’ensemble du personnel et des médecins qui sont touchés et présents au quotidien pour combattre le Covid-19 et assurer les services de l’hôpital.

Le CHR lance un appel à la solidarité et invité les citoyens, les institutions, et pourquoi pas le Palais royal, à accrocher eux aussi leur drapeau de la solidarité, sous la forme d’un bout de tissu blanc, un dessin collé à la fenêtre … #DrapeauSolidaire #Merci

Les médecins généralistes font le pré-tri aux urgences

Le pré-tri des patients Covid-19 aux urgences du CHR de la Citadelle est actuellement effectué par des médecins généralistes. Le CHR est le premier hôpital liégeois à avoir mis en place cette collaboration entre la première ligne et l’hôpital. L’action est coordonnée par le Dr Michel Vergnion, chef de service adjoint aux urgences du CHR.

Les médecins généralistes interviennent sur base volontaire, 24H/24.

Le 1er tri est effectué après anamnèse téléphonique. Selon les critères, le patient est envoyé aux urgences ou est confiné à son domicile. Aux urgences, le patient symptomatique est de nouveau accueilli par un médecin généraliste, qui travaille en collaboration avec un infirmier du CHR.

Les médecins généralistes disposent des mêmes tenues de protection que le personnel du CHR en contact avec les patients positifs ou suspects. Ils interviennent donc en toute sécurité.

Tant le CHR que le Glamo, qui regroupe toutes les associations de médecins généralistes liégeois, sont satisfaits de cette collaboration.

Le CHR remercient les médecins généralistes pour leur soutien et leur collaboration, qui témoignent d’une magnifique solidarité!