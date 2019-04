Le 21 octobre prochain, la cour d’assises de Liège examinera le dossier à charge de Francis Kaiser, 58 ans, un Liégeois qui doit répondre d’avoir assassiné son épouse lors de ce qu’il a qualifié de double suicide.

Le 5 août 2017, Francis Kaiser s’est présenté au poste de la police des chemins de fer de la gare des Guillemins pour signaler qu’il venait de tuer Christine, 50 ans, sa compagne. Il a déclaré qu’ils avaient prévu de se suicider tous les deux, mais que lorsqu’il avait voulu se jeter sous un train, il n’avait pas eu le courage de le faire. Il a expliqué que la victime se trouvait à l’hôtel.

Le corps sans vie de Christine, 50 ans, se trouvait dans une chambre d’hôtel. Il gisait sur un lit et avait un sachet plastique sur la tête. Le suspect a déclaré que la dame avait des tendances suicidaires depuis longtemps. Toujours selon les déclarations de Francis Kaiser, Christine parlait sans cesse de se donner la mort depuis une quinzaine de jours. Francis avait perdu son emploi, son logement. Le couple s’est réfugié à l’hôtel et aurait décidé de se suicider lorsqu’il n’aurait plus eu d’argent.

Les tendances suicidaires de la dame ont été confirmées par son entourage. La session d’assises est prévue pour durer pendant une semaine. Francis Kaiser devra répondre de l’assassinat de sa compagne.