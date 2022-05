Le profil du jeune homme a provoqué les plus grandes craintes des autorités

Joseph, un Liégeois âgé de 26 ans, a été acquitté par le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il était poursuivi pour avoir épousé et partagé les thèses d'une organisation terroriste à l’aide d’un profil Facebook et d’avoir incité à la haine envers un groupe donné. Au départ, Joseph était témoins de Jéhovah. Mais pour une raison qui lui appartient, il a décidé de changer de voie et de se tourner vers la religion musulmane.