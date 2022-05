Le parquet a requis une peine d’un an et d’un mois de prison à l’encontre de Redouan, 38 ans ou une toute autre personne puisque l’intéressé s’est présenté sous une multitude d’identités différentes d’âges différents. Un détenu qui doit répondre d’avoir commis un vol avec violence et de se trouver en séjour illégal sur le territoire.