Dimanche après-midi, à la gare de Liège-Guillemins, lors du contrôle des passagers qui descendaient du train en provenance de Maastricht, deux agents Securail ont voulu vérifier le titre de transport d’Ayoub, un jeune homme de 21 ans, domicilié aux Pays-Bas.

L’homme ne l’a pas entendu de cette oreille et ce, d’autant plus qu’il n’était pas en règle. Il était particulièrement excité et s’en est rapidement pris aux agents. Le ton est très vite monté et le passager a fini par devenir physiquement menaçant, tout en crachant sur les deux agents.

La police est finalement intervenue pour interpeller l’irascible passager qui semblait sous influence de drogue.

L’homme qui est en situation de séjour illégal a été privé de liberté et déféré, ce lundi matin, au parquet de Liège.