Michel, 64 ans, un photographe amateur soupçonné de s’être exhibé à moitié nu en public encourt une peine de quatorze mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme est un personnage tout à fait particulier. En effet, lui qui se présente comme un “original”, a expliqué à la juge qu’il avait été éduqué dans la nudité. “Je suis nudiste”, a expliqué le septuagénaire. “Je suis né en Afrique. Je vivais au milieu de la brousse complètement nu avec les indigènes. Le premier blanc était à des dizaines de kilomètres. Les africains étaient mes copains. On ne s’habillait pas. Je me sens un peu déguisé lorsque je suis habillé, mais j’ai toujours fait attention de ne blesser personne.”

Pourtant à la fin du mois de mars 2020, tout au début du confinement, deux jeunes filles ont expliqué l’avoir vu à moitié nu alors qu’il était en train de faire des photos dans la parc de la Chartreuse à Liège. L’homme est fort connu à l’endroit. Il a pour habitude d’y faire des photographies de gens que ces personnes soient consentantes ou pas. “Je me suis renseigné et dans les lieux publics, on peut faire des photos de qui on veut. Pour autant que l’on ne les publie pas, on peut faire des photographies.” L’homme a déjà eu des problèmes à l’endroit et pourtant, il continue de s’y rendre. En effet, en 2018, il a été victime d’une violente agression sur place. Un couple de toxicomanes l’avait laissé pour mort après l’avoir frappé avec une brique pour lui voler son matériel photographique. Malgré tout, le sexagénaire se sent à l’aise à l’endroit. “J’y vais souvent pour faire des photos, pour retrouver des personnes qui veulent visiter avec les explications que je peux leur donner sur les lieux. J’y vais aussi souvent seul. Je suis naturiste. Je n’ai jamais pratiqué dans les bâtiments. Je ne suis pas un exhibitionniste. Je ne veux pas attirer l’attention. Je fais du naturisme dans la nature. Je me rends dans un endroit difficile d’accès. Les enfants ne peuvent pas y arriver. Il est vrai que quand il fait chaud, je me mets à cet endroit pour profiter du soleil. J’entends et je vois les gens quand ils arrivent et donc je peux me couvrir. Ce n’est pas possible de me voir.”

Pourtant une jeune fille explique avoir vu le sexe nu de l’intéressé. “J’étais sur le toit supérieur avec ma meilleure amie”, explique la plaignante. “Nous étions dans le même bâtiment, il était juste en dessous de nous. On l’a d’abord vu habillé en train de prendre des photos. Il a eu la démarche d’enlever son short et il est venu en dessous de nous. Sa chemise était ouverte et son sexe était apparent” a poursuivi la jeune femme. “Il avait déjà pris des photos de nous sans notre autorisation. On a voulu le confronter, mais il était parti dans les bois.”

La jeune femme a demandé à ce que le tribunal condamne le prévenu à 250 euros de dommages. Une somme qu’elle souhaiterait voir versée à une association. La jeune fille avait découvert l’identité de Michel grâce à son psychologue qui avait retrouvé sa trace sur Facebook… En effet, on peut y voir Michel posant complètement nu, en position du lotus avec pour tout vêtement un arc-en-ciel rond posé grâce à la technologie sur ses attributs. Le parquet a rappelé que le prévenu avait des antécédents, certes anciens, mais spécifiques. Me Adrien Croisier a déposé un arrêt de la cour d’appel concernant une marche nudiste. L’avocat a plaidé l’acquittement pour son client car ce dernier n’aurait voulu offenser personne. L’avocat a également plaidé la clémence ou un sursis probatoire. Le tribunal rendra sa décision en décembre.