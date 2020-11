Rafik, âgé de 18 ans, vient d’écoper d’une peine de 8 mois de prison ferme par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un arrachage de chaîne de cou envers une personne âgée !

Le 14 septembre dernier, la police a été appelée par des témoins à Liège après une scène de vol de chaîne en or. Lors de l’arrivée des policiers sur les lieux de l’agression, Rafik était maintenu sur place par deux personnes. Une de ces personnes, un prénommé Jonathan, a expliqué avoir poursuivi le suspect après avoir vu qu’un homme âgé qui lui courrait après en criant au vol.

Jonathan a expliqué avoir vu Rafik jeter quelque chose au sol alors qu’il tentait de prendre la fuite. En réalité, Rafik a tenté de se débarrasser de la chaîne en or qu’il venait d’arracher à Jean, 75 ans. Des témoins ont réussi à intercepter le suspect et à le maintenir sur place jusqu’à l’arrivée de la police. Le témoin a précisé que le suspect portait un t-shirt rouge. Entendu, Jean a expliqué avoir été interpellé par trois jeunes alors qu’ils se trouvaient en rue.

Le jeune homme habillé d’un t-shirt rouge a posé sa main sur la nuque du septuagénaire. La victime a crié à l’aide lorsqu’elle a senti qu’on lui avait volé sa chaîne de cou en or. Intercepté, Rafik a prétendu qu’il était mineur d’âge. Il a expliqué être né en 2004 en Algérie. Un test a été réalisé le jour des faits et de son interception par la police. Les résultats de cet examen démontre que le jeune homme est bien âgé d’au moins 18 ans. Il se trouve en séjour illégal sur le territoire belge. Il n’est inscrit à aucune adresse en Belgique. Il a été libéré et ne s’est pas présenté à l’audience devant le tribunal pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal l’a condamné par défaut.