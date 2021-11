Frédéric, 46 ans, a écopé d’un an de prison avec sursis probatoire pour avoir commis plusieurs scènes de violence sur sa très jeune compagne. Lors de la première audience devant le tribunal, le prévenu a déjà fait une étrange impression au tribunal car il n’arrivait pas à l’audience alors qu’il était prestement attendu. Et pour cause… puisqu’il venait de se faire arrêter à la suite de son passage au contrôle à l’entrée du palais de justice puisqu’il transportait un coup de poing américain, une arme prohibée. L’avocate du prévenu commençait à perdre patience et tentait de le joindre frénétiquement. Le quadragénaire était dans l’incapacité de répondre puisqu’il a été emmené par les policiers pour être fouillé. Il a ensuite enfin pu se rendre à l’audience. “J’avais ce coup de poing américain sur moi parce que j’ai des problèmes avec mon voisin”, a indiqué le prévenu…

Frédéric était poursuivi pour avoir, à plusieurs reprises, porté de violents coups à sa jeune compagne. La première scène dénoncée par la jeune fille s’est produite le 24 avril 2018, alors que Frédéric se trouvait avec sa petite amie aux Coteaux de la Citadelle à Liège. Une amie de sa petite copine se trouvait également en compagnie du couple. Selon les deux jeunes filles, l’homme aurait bu deux bières. A un moment donné, sans raison, il aurait commencé à frapper sa petite amie. Il lui a porté un coup au visage.

Alors qu’elle tentait de s’enfuir, Frédéric l’a rattrapée par le pied pour la faire tomber au sol. Il lui a ensuite posé un genou sur le cou avant de recommencer à la frapper. La scène était si violente que l’amie de la jeune fille a commencé à filmer. “Je n’étais pas en train de la frapper, nuance, je l’immobilisais”, a indiqué le prévenu avec un ton sûr de lui. “C’est une fille avec laquelle on peut ramasser des coups dans tous les sens. Sa mère m’a demandé de la ramener chez elle parce qu’elle avait fugué. Elle a voulu repartir. Je l’ai rattrapée. Je voulais la ramener chez elle. Je ne l’ai pas tabassée.”

Frédéric devait également répondre d’avoir commis une autre scène de coups. “Elle avait un morceau de verre en main et voulait s’auto-mutiler. C’est pour ça qu’elle a des traces. Je l’ai retenue. Elle gigotait dans tous les sens.” Le tribunal a estimé les faits établis.