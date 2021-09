Le prévenu a écopé d'une peine de huit mois prison et une amende de huit-cent euros avec sursis

Un Liégeois âgé de quarante-neuf ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de huit mois de prison une amende de 800 € avec sursis probatoire pendant trois ans pour avoir agressé son fils avec un tesson de bouteille. Le 8 avril 2018, la police a été appelée dans une habitation située à Beyne-Heusay. Le fils du suspect et le grand-père de ce dernier vivaient sur place. Le soir des faits, le Liégeois est venu rendre visite à son père. Une dispute a éclaté entre le Liégeois et son fils. Lors de l'arrivée des policiers sur les lieux, ils ont constaté que le fils était blessé à sang coulant au visage. Selon les policiers, le quadragénaire exhibait une légère blessure au nez.

Dans la cuisine, les inspecteurs ont découvert des débris d'une bouteille de vin ainsi que des traces de sang. Le jour des faits, le Liégeois a été entendu. Il a expliqué qu'une dispute à démarré parce qu'il avait demandé à son fils de ramener une bouteille d'alcool à la maison après avoir travaillé. Lors de cette altercation, son fils a laissé entendre qu'il avait volontairement abimé le véhicule de son père. Le Liégeois alors saisi un couteau en direction de se fils et qu'il avait tenu les propos suivants : "Ça mon garçon, si tu fais quelque chose à ma voiture, ça va péter. Je vais te saigner." L’homme a alors déclaré, que son fils l’avait ensuite violemment poussé, entraînant sa chute au sol. Il a affirmé avoir été frappé au niveau du nez. Il a expliqué s'être relevé, avoir attrapé une bouteille de vin qui se trouvait sur la table, avoir cassé cette dernière et avoir porté deux ou trois coups à son fils avec le tesson de la bouteille. Le suspect a évoqué la légitime défense pour justifier les coups porté à son fils. Quant au fils, il a confirmé aux policiers qu'il était mécontent à son retour au travail parce que son père était alcoolisé à son domicile. Il a soutenu qu'il avait chercher a éviter l'affrontement avec ce dernier en veillant à ne pas rester à son contact.

Il a toutefois expliqué qu’il l’avait entendu prononcer des menaces verbales. Selon et c'est à cet instant que son père l'a menacé d’un couteau en le pointant dans sa direction. Le fils a repoussé son père à l'épaule et provoqué sa chute. Son père s’est relevé, a saisi la bouteille de vin et l’aurait frappé avec cette dernière à la tête. Le tribunal a estimé que la légitime défense n'était pas établie. Le juge a souligné que le Liégeois avait d'abord menacé son fils verbalement pour ensuite le menacer à l'aide d'un couteau. Le tribunal a également estimé que le fait de briser une bouteille sur la tête n'était pas proportionné à une poussée.