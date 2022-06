Ce mardi, Jabaar, un homme âgé de 18 ans et en séjour illégal sur le territoire belge, a été interpellé après un vol de vêtements commis à l’Inno de Liège. Le suspect s’est rendu dans le magasin et a pris des vêtements dans la cabine d’essayage. Un peu plus tard, un garde de sécurité a suivi le suspect qui venait de s’emparer de vêtements sans les payer. Le garde a réussi à intercepter l’homme, mais le suspect se serait débattu. Le vigile a été blessé à l’arcade sourcilière. Deux autres vigiles se sont joints au premier pour réussir à maitriser le voleur.

Ce dernier avait dérobé deux pantalons Hugo Boss et deux polos de la marque Tommy Helfiger d’une valeur de 440 euros. Un des pantalons Hugo Boss d’une valeur de 150 euros a été abimé lors des faits. Il ne sera pas remis en vente.

Le suspect a reconnu avoir commis le vol, mais a nié les violences. Jabaar a expliqué son comportement par le fait qu’il devait s’habiller. Il a déclaré se trouver en Belgique depuis deux mois. Le dossier a été mis à l’instruction. Le parquet a demandé la mise sous mandat d’arrêt de l’intéressé.