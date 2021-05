Jean-François 43 ans, a bénéficié d’une peine de travail de 80 heures ou, à défaut, d’une peine de six mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir volontairement cassé la vitre d’un bus à Liège. Le 29 janvier dernier, Jean-François s’est présenté avec sa compagne devant un bus qui était à l’arrêt sur le boulevard d’Avroy à Liège.

Jean-François a utilisé la béquille qu’il utilisait à l’époque pour bloquer les portes du bus qui se fermaient. Jean-François et sa compagne sont montés dans le bus. Le chauffeur leur a alors demandé leurs titres de transport puisque ces derniers ne les présentaient pas comme ils sont normalement censés le faire.

Jean-François a répondu de manière négative et agressive au chauffeur. Ce dernier a alors demandé au couple de sortir du transport en commun. Jean-François s’est énervé. Le couple a fini par descendre du bus. Lorsqu’il s’est trouvé à l’extérieur, Jean-François a utilisé sa béquille pour frapper à quatre reprises la fenêtre du bus. Il a fini par briser la vitre.

Le suspect a été intercepté et auditionné concernant ces faits. Il a déclaré qu’il cherchait sa carte et qu’il était monté dans les tours. Il a reconnu qu’il s’était énervé car il voulait juste prendre le bus pour se rendre dans un abri de nuit et être au chaud. Il a reconnu avoir frappé la fenêtre à plusieurs reprises. Lors de son passage devant le tribunal, le prévenu a confirmé ses dires. Il a confirmé qu’il s’était énervé parce qu’il ne trouvait plus son ticket, mais également parce qu’il avait bu… Il a reconnu les faits.