Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Abdenour, 24 ans, à trente mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine pour avoir commis un viol sur une dame qui était dans un état comateux. Les faits se sont produits au sein de la gare des Guillemins à Liège le 28 août dernier. La victime est une dame sans domicile fixe. Au moment des faits, elle était dans un état second. Elle n’a même pas senti qu’elle se faisait déshabiller, retourner et pénétrer… Elle était si inconsciente que lorsqu’elle a vu débarquer les inspecteurs, elle s’est demandé pourquoi ils intervenaient. Elle n’a gardé aucun souvenir des faits. Ce sont les agents de la SNCB qui ont découvert les faits qui se produisaient au niveau du parking de la gare des Guillemins.

Grâce au visionnage de leurs caméras de surveillance, ils ont découvert que Abdenour s’approchait d’une dame SDF. Cette dernière était dans un état second. Selon les images, on voit le jeune homme en train de déshabiller la victime, la retourner à plusieurs reprises et s’y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à la pénétrer. Lorsque les agents sont intervenus sur place avec la police, Abdenour a tenté de réveiller la victime en lui portant un coup sur les fesses.

Mais cette dernière était complètement endormie ! Elle a expliqué qu’elle avait plusieurs fois vu l’intéressé, SDF comme elle et qu’elle le considérait comme un ami. Elle n’a toutefois pas confirmé, comme il le prétendait, qu’elle était sa petite-amie. Elle a expliqué qu’elle n’avait même pas senti qu’elle était pénétrée. Elle a refusé de déposer plainte. Elle ne s’est jamais présenté à aucune expertise. “ C’était ma petite amie”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. “Le jour où j’ai été intercepté, je ne sais pas ce qu’elle leur a dit. Il est possible qu’elle aie eu peur de la police et qu’elle raconte n’importe quoi.”

Abdenour a déclaré qu’il était en couple avec la dame quinze jours avant son arrestation. “ J’avais pris des médicaments et des ecstasy. Elle avait pris de la cocaïne et de l’ecstasy.” Une déclaration qui ne correspond pas avec l’état “endormi” de la victime comme lui a fait remarquer la juge. Le tribunal a estimé que peu importe qu’il aie été le petit ami de la dame, ce que celle-ci dément, elle n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle étant donné son état second avancé. La juge a estimé les faits établis.