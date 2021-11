Farid, 38 ans, encourt une peine de vingt mois de prison ferme pour avoir commis une rébellion armée avec son véhicule et avoir porté un coup à un inspecteur de police lors de son arrestation. Le 1er avril 2019, la police de la zone Grâce-Hollogne/Awans a eu son attention attirée par la Peugeot 307 conduite par Farid. Les inspecteurs ont été bien inspirés. En effet, l’homme est bien connu de la justice et son véhicule n’était pas, une fois de plus, en ordre.

Le casier judiciaire du suspect comporte pas moins de huit pages de condamnations, la plupart pour des faits de roulage. Il est en état de récidive légale après avoir écopé de 40 mois de prison pour avoir commis des vols avec effraction et des recel le 8 janvier 2015. Il est aussi en état de récidive spéciale après avoir écopé d’un an de prison ferme le 19 juin 2020 pour avoir circulé avec une voiture alors qu’il n’avait plus le permis. Lorsqu’il circulait ce jour d’avril, il n’était, comme d’habitude, pas en ordre. Le suspect n’a pas répondu aux injonctions des policiers. Il les a frôlés pour prendre la fuite. Une folle course-poursuite s’est engagée. Il a conduit à plus de 100 km/heure à des endroits où la vitesse était limitée à 50 km/heure.

Il a passé des feux à la phase rouge. Il a pris des virages à l’aide du frein à main et a également circulé sur des trottoirs. Une dizaine de véhicules de police ont fini par être engagés dans l’intervention. Après une grosse demi-heure, Farid a fini par être arrêté. Lorsque les policiers sont intervenus, ce dernier leur aurait porté des coups. Deux policiers ont expliqué avoir été blessés. Le suspect aurait déclaré que si il avait été au volant d’une Mercédès AMG, il aurait semé les policiers. Le prévenu est détenu pour une autre cause, mais n’a pas comparu devant le tribunal. Il a été représenté par son avocat, Me Parmentier. L’avocat a estimé que le dossier était bien maigre. En effet, les policiers qui se sont déclarés comme étant blessés sont ceux qui ont réalisé les procès-verbaux. Le suspect n’a été entendu sur ces faits que deux ans plus tard. L’avocat a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute, il a également demandé la peine de travail. Le tribunal se prononcera en décembre prochain.