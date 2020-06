L’intéressé n’a pas hésité à se frapper la tête contre le mur du commissariat et à tenter de frapper

Abdelah encourt devant le tribunal correctionnel de Liège des peines cumulées pour un total d’un an et 10 mois de prison pour se trouver en séjour illégal sur le territoire, avoir commis deux vols avec violence et avoir craché sur des policiers en leur disant qu’il était atteint du COVID-19.

Le 16 février dernier, l’intéressé se trouvait à Liège et a décidé de voler le sac à main d’une dame. Alors qu’il s’enfuyait, un témoin a prévenu la dame et son compagnon. Ce dernier s’est lancé à la poursuite du voleur et a réussi à le rattraper.

La police a été appelée sur place et pendant ce temps, Abdelah avait commencé à se battre avec le mari de la victime ! Le sac et le portefeuille de la victime ont été retrouvés non loin du suspect.

Lorsque les policiers sont intervenus, cela n’a pas du tout calmé Abdelah. En effet, ce dernier s’est montré irascible. Il a commencé à insulter les policier. Il leur a craché dessus en leur disant qu’il était atteint du COVID-19. Lorsqu’il est arrivé au commissariat, il s’est frappé la tête contre les murs. Il a également réussi à enlever ses menottes. Ils tenté de se saisir d’une chaise pour la jeter sur les policiers, mais sans y parvenir étant donné le poids du meuble…

Libéré, le 2 mars suivant, il commettait un nouveau vol, à la gare des Guillemins cette fois. Sur place, il a poussé sa main dans la poche d’une jeune fille pour lui dérober son GSM. Le voleur s’est une nouvelle fois fait arrêter directement après avoir commis les faits. L’intéressé détenait de la drogue sur lui lorsqu’il a été interpellé.

Il a changé plusieurs fois de versions lorsqu’il a été entendu concernant les faits. Il a prétendu être mineur d’âge, mais son expertise osseuse dément cette version. Malgré tout, l’avocate du suspect a plaidé l’incompétence du juge en estimant que son client est mineur d’âge et ne devait donc pas répondre de ces faits. Le jugement sera prononcé à la mi-juin.