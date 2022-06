C'est une histoire pour le moins cocasse qui est survenue à ce navetteur, vendredi 10 juin dernier, à la gare des Guillemins à Liège. Alors qu'il se rendait à la gare liégeoise, comme chaque jour, pour prendre son train en direction de Namur, il dit avoir eu cette envie qui le taraudait depuis quelques jours... museler cette gigantesque publicité, invitant à acheter une voiture "big love pour la planète", qui avait pris place sur l'esplanade des Guillemins. Visuellement agressive, antisociale et antiécologique estime notre navetteur frondeur. Mal lui en aura toutefois pris car, si cette publicité fut rapidement retirée (car placée là sans autorisation), le geste posé - l'homme n'a pas hésité à débrancher la prise alimentant le camion publicitaire - entraînera un retard de train, une arrestation et une amende... plutôt salée.

Comme le collectif Liege Sans pub l'a relaté en effet, sur base du témoignage du navetteur, l'arrestation de ce dernier a provoqué un retard de train, qui devrait être intégralement assumé par l'auteur de cette révolte écologiste. On parle de 1.200 euros ! Chacun jugera la pertinence du geste et de ses conséquences en fonction de se convictions... L'homme en appelle toutefois à "une réelle prise de conscience politique des nuisances importantes de la publicité commerciale pour la collectivité et les individus".

© D.R.

Le navetteur, qui préfère garder l'anonymat, raconte sa mésaventure :

"Je suis quelques minutes en avance pour prendre mon train en direction de Namur. Depuis une dizaine de jours, j’en ai marre d’être ébloui par cette publicité (pour une voiture !) allumée nuit et jour devant la gare. Un immense écran LED perché sur une remorque crache ses couleurs vives dans un mouvement continu. A l’intérieur de la gare, pas mieux : un gros cube lumineux reprend la même publicité. Elle nous enjoint à acheter cette voiture si « big love pour la planète ».

Avec, moi aussi, beaucoup d’amour pour la planète, je décide d’appliquer les conseils du gouvernement fédéral qui nous invite à débrancher les appareils énergivores pour « faire des économies et soutenir l’Ukraine ». Je déconnecte la prise de ces écrans dont la consommation est supérieure à celle de plusieurs ménages, et je file prendre mon train.

11h24. Je suis dans le train. Les portes se ferment mais le train ne démarre pas. Des agents de Sécurail parcourent plusieurs fois le train, puis finissent par redescendre sur le quai... Va-t-on démarrer ? Non, l’accompagnatrice entre dans le wagon et nous demande de sortir suite à un problème de ventilation. Une fois débarqué, tout le monde est invité à remonter dans le wagon… sauf moi.

Je suis emmené au poste de police par les agents Sécurail, qui m'accusent de dégradation (pour rappel, j’ai juste retiré le câble de la prise), en me disant que les vingt minutes de retard du train me seraient facturées (à 60 euros la minute!).

Je repars du commissariat avec une convocation pour "dégradations volontaires". La suite au prochain numéro… »

Quelques heures après cette interpellation, l'écran placé sur une remorque devant la gare sera enlevé, sur demande du Bourgmestre, en raison de l'infraction manifeste qu'il constituait sur le plan urbanistique.

Cette histoire soulève bien évidemment toute une série de questions sur l'effectivité de la réglementation des publicités mobiles dans l’espace public, les écrans LED, leur pollution lumineuse et énergétique, les messages publicitaires véhiculés par rapport aux lieux choisis, la vidéosurveillance et bien sûr sur le respect des usagers et usagères des transports en commun en ne leur imposant pas des retards conséquents dans telle situation.

A quand une réelle conscience politique des nuisances importantes de la publicité commerciale pour la collectivité et les individus ? A quand des choix politiques ambitieux en la matière ?"

Le collectif Liège Sans pub tient en tout cas à remercier cet usager anonyme et lui adresse un énorme... big love !