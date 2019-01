L'auteur est déjà bien connu pour des faits de violence.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un Liégeois de 20 ans, déjà connu pour des fais de violence, a été interpellé dans le Carré après une bagarre au couteau. Tout semble être parti d'un regard appuyé vers sa copine suivi d'un coup de poing porté par sa future victime.

Ce jeune homme de 19 ans a alors sorti un couteau mais le violent, âgé de 20 ans, a pu s'en emparer et s'en servir pour porter un coup à la cuisse de son opposant lequel est en incapacité pour cinq jours.

Le dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt. Et pour cause, l'auteur avait été libéré en octobre 2018 sous condition pour des faits de violence, avec une matraque cette fois, dans le Carré. Il avait également été condamné en avril de la même année pour coups et blessures à 18 mois de prison avec sursis probatoire.