Loïc, 37 ans, encourt une peine de deux ans de prison avec sursis pour la moitié de la peine pour avoir commis du téléchargement d’images d’enfants abusés. Le suspect est déjà connu des autorités pour avoir commis des attentats à la pudeur et un viol sur une petite fille alors âgée de sept ans. IL avait écopé d’une peine de trois and de prison avec sursis pour la moitié en 2014.

Alors qu’il était toujours sous le coup de sa probation, il a été surpris alors qu’il avait fait des recherches spécifiques pour trouver des images d’enfants abusés. Selon le ministère public, l’intéressé aurait fait des recherches spécifiques sur le “darknet” d’enfants de 8 à 13 ans abusés. Il détenait plus d’un millier d’images de ce type. Il avait aussi du matériel pour tenter d’effacer les traces de ses recherches.

L’homme était domicilié non loin d’une école primaire. Mais depuis il a déménagé. Il a aussi expliqué avoir des contacts avec un jeune garçon âgé de 14 ans via les jeux en ligne. Il a déclaré avoir rencontré ce jeune. L’homme avait déclaré que si on ne lui confisquait pas son matériel informatique, il allait recommencer à commettre ce type de faits. L’expert a estimé qu’il avait une tendance déviantes paraphiliques avec une fixation plus présente envers les filles. Le parquet s’est dit inquiet des conclusions de l’expert et de la personnalité du prévenu. Me Adrien Croisier a plaidé la clémence et a estimé qu’il s’agissait plutôt d’un appel à l’aide de son client.