Manifestement, les relations entre ce père et ce fils de la région liégeoise sont tendues depuis des années.

Cette mésentente a connu un épisode violent ce lundi, lorsque le fiston âgé de 24 ans, s’est présenté au domicile de son papa tout juste quinquagénaire.

En fait, le fils avait téléphoné plusieurs fois à son père sans obtenir de réponse. Il faut dire que le gamin est toxicomane et que la plupart de ses appels et autres messages se soldent par des demandes d’argent.

Après avoir enjambé la barrière bordant la propriété familiale, le jeune homme s’est retrouvé face à son père. Le ton est très vite monté, le père finissant par repousser son fils. Ce dernier a alors empoigné son papa, lui a fait une clé de bras, avant de serrer ses mains autour du cou de son paternel.

Le fils s’est heureusement ravisé, il a lâché prise avant de menacer son père de lui faire la peau s’il le recroisait.

Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance installée, dans la propriété, par le papa.

L’alerte a été donnée et le fils a été interpellé à proximité. Déjà connu pour des faits de stupéfiants et de roulage, le jeune homme a été privé de liberté et déféré, mardi matin, au parquet de Liège.