Son message sur Facebook a été partagé plus de 48 000 fois

Ce jeudi, Jean-Claude a eu une mauvaise surprise, lorsqu'il a regagné son véhicule stationné le long du boulevard de la Sauvenière à Liège. La vitres de sont véhicule avaient été brisées et des voleurs étaient repartis en emportant une mallette.

© FACEBOOK © FACEBOOK



Témoin des faits, une riveraine eu le bon réflexe de prendre les deux voleurs en photo et de remettre ces images au préjudicié. L'homme n'a alors fait ni une ni deux, il a diffusé ces images sur les réseaux sociaux.

"Je pensais que Liège était une ville "sûre", au moins en journée... et bien pas vraiment ! Boulevard de la Sauveniere 17.45 heures, on brise ma vitre latérale et vole mes mallettes de travail. Merci beaucoup à la riveraine qui m'a transmis les photos de mes voleurs.

Et merci à mes amis de bien vouloir partager..." et pour être partagées, ces images l'ont été puisque son post est à plus de 48.000 partages....

Pas sûr que cela a suffi puisqu'à notre connaissance, les deux suspects n'ont pas été interpellés