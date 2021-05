Un Liégeois encourt une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir détenu des images pédo-pornographiques, commis un viol et avoir enregistré à leur insu ses colocataires féminines lorsque celles-ci se trouvaient dans la salle de bain commune. Cela faisait des années que le jeune homme vivait en colocation avec des jeunes filles.

Mais en 2018, l’une de celles-ci se trouvait dans la salle de bain commune lorsqu’elle a fait une incroyable découverte. En effet, la jeune femme a découvert que l’homme avec qui elle partageait son logement avait installé une caméra qui filmait dans la salle de bain commune ! Un dispositif dont aucune des jeunes filles qui s’étaient succédées dans l’appartement n’avait évidemment eu connaissance. C’est ainsi que stupéfaites, elles ont découvert que cela faisait des années que lorsqu’elles étaient occupées dans la salle de bain, elles étaient en réalité espionnées par le voyeur.

L’intéressé les a évidemment vues complètement nues à plusieurs reprises. La jeune femme était particulièrement choquée de la découverte qu’elle a fait. Elle a décidé d’amener l’ordinateur du suspect à la police. Lors de l’analyse de l’ordinateur, les policiers ont découvert que l’intéressé commettait ces faits depuis de longues années. Certains des faits sont d'ailleurs prescrits.

Les enquêteurs ont vu que l’homme compilait des images pornographiques, mais aussi, selon le parquet, des images pédo-pornographiques. Le prévenu est également soupçonné d’avoir commis un viol, mais il explique que la relation était consentie. Le suspect a été arrêté en 2018 avant d’être libéré en mars 2019. Le tribunal a décidé de questionner un centre spécialisé pour savoir si le prévenu était admissible à des conditions probatoires.

Le centre a estimé que le risque de récidive était de faible à très modéré et qu’il serait nécessaire que le jeune homme reçoive un suivi strict. "Depuis que les faits ont été révélés, cela m’a permis de prendre conscience du mal que j’ai fait et du poids de mes actions", a indiqué le prévenu. "J’ai vraiment la volonté de passer au dessus des problèmes psychologiques qui ont mené à ces pratiques. J’ai bien conscience de la douleur que j’ai pu engendrer aux victimes. Je suis hyper sensible et j’apprends à le gérer de manière la plus efficace possible."

La défense a plaidé l’acquittement pour le viol et les images pédo-pornographiques en estimant qu’il n’était pas certain que l’on puisse déterminer de manière certaine que les jeunes filles sur les images sont mineures d’âge. L’avocat a également plaidé la suspension du prononcé ou le sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive.