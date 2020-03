La victime, terrorisée, explique être tombée dans les escaliers...

Vendredi en fin de journée. Benoît, un Liégeois de 35 ans, s'est présenté au domicile de son ex-compagne. Une bien mauvaise idée puisque l'homme avait été interpellé et incarcéré il y a quelques mois après avoir frappé la dame en question.

Il a été remis en liberté, il y a quelques jours et ce, avec l'obligation de respecter quelques conditions, dont celle de ne plus approcher de son ex... Là, les choses ont manifestement pris une mauvaise tournure puisque la dame a visiblement reçu des coups, à tel point qu'elle est en incapacité de travail pour 30 jours.

Terrorisée, la malheureuse n'a pas voulu parler aux policiers, expliquant juste être tombée dans les escaliers. Une explication qui ne cadre toutefois pas avec le constatations médicales.

Interrogé, Benoît, connu pour sa jalousie nie les faits. Malgré ses dénégations, il a toutefois été privé de liberté et déféré, ce samedi au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.