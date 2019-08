Le tribunal correctionnel de Liège a examiné l’opposition de Romuald (prénom d’emprunt) 34 ans, qui a écopé de 40 mois de prison ferme avec arrestation immédiate pour avoir infligé des mauvais traitements à ses beaux-enfants. La mère des enfants qui a laissé faire sans dénoncer les faits a écopé de 150 heures de travail ou à défaut, une peine de 18 mois de prison.

Le 25 mai 2014, la mère de Romuald s’est rendue au poste de police avec les quatre enfants. Les enfants étaient âgés d’un peu plus d’un an, 4 ans, 8 ans et 9 ans. L’enfant de moins de 2 ans présentait un hématome à la joue et sa sœur aînée a expliqué que c’était Romuald qui avait porté le coup.

Les enfants n’étaient pas correctement nourris. Une autre des enfants avait un hématome au milieu du front. Un des enfants avait treize traces de brûlures sur les deux avant-bras et une autre trois traces de brûlures sur la main et le poignet gauche, traces causées par un fer à lisser. L’hygiène des enfants n’était pas optimale. Le bébé a été mis au lit sans couche car il n’y en avait plus. Il n’a pas eu le temps d’aller aux toilettes et avait fait pipi à côté. Romuald l’a tiré par les cheveux et lui mis les pieds dans la cuvette.

Qui plus est, les enfants ont été forcés à dormir à la cave. À l’école, ils n’étaient pas habillés de manière adéquate. "Je n’ai pas toujours été maître de ce qu’il s’est passé", a indiqué le détenu. "Vu ma carrure, vous pensez que j’ai besoin de prendre un objet pour faire mal. Je prenais beaucoup de médicaments, je snifais de la cocaïne. Il est possible qu’elles aient un peu exagéré".

Le parquet s’est opposé à toute mesure de clémence.