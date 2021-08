Zakari a écopé d’un total de vingt-sept mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis toute une série de faits de harcèlement et de menaces, la plupart du temps à l’encontre de dames qui ont la malchance de croiser son chemin. Ainsi, l’homme n’hésite pas à s’en prendre à des personnes qui sont parfois là pour lui apporter de l’aide.

Plusieurs personnes, en majorité des dames, ont finit par déposer plainte tant elles ont été importunées et terrorisées par les déclarations et les comportements de l’intéressé qui de plus est doté d’un physique particulièrement imposant. Même sa propre maman a fini par devoir appeler la police tant son fils l’importunait à toute heure pour recevoir des médicaments qu’elle détient chez elle. Lorsqu’il s’est rendu aux Restos du Coeur, Zakari n’a pas non plus laissé une bonne impression puisque lorsqu’il n’a pas obtenu ce qu’il voulait, il a déclaré qu’il était un adorateur d’Hitler, mais aussi qu’il était Hitler…

Les assistantes sociales des CPAS dont il dépend n’en peuvent plus de son comportement menaçant. L’homme a d’ailleurs déjà été condamné pour en avoir menacé et harcelé une. Lors de sa précédente condamnation, l’intéressé a écopé de 18 mois de prison pour avoir harcelé et menacé une de ces dames. Quelques semaines plus tard, dès après sa condamnation, alors qu’il recevait une lettre pour lui indiquer que la victime allait être convoquée par un médecin légiste, l’intéressé, qui semble ne définitivement rien comprendre aux règles de politesse et de vie en société, a recontacté les collègues de la victime au CPAS pour de nouveau se montrer menaçant. L’homme est fort bien connu de la justice, mais aussi des assistantes de justice. En effet, alors même qu’il avait bénéficié d’un sursis probatoire, il n’a pas hésité à menacer son assistante de justice chargée de mettre en place ses conditions probatoires après sa dernière condamnations pour des faits de… harcèlement… Il a dit à cette dame que si elle répétait ce qu’il avait raconté, elle aurait des problèmes !

Zakari a également envoyé des messages de menaces à son voisin dont il estime qu’il lui doit de l’argent. Cette fois encore, il n’a pas hésité à menacer de s’en prendre physiquement à la fillette de l’homme ! Il a aussi tambouriné à de nombreuses reprises chez une voisine et l’a menacée par SMS. Toutes ces personnes ne retrouvent la tranquillité que lorsque Zakari est en prison. Le comportement de l’homme est tellement incompréhensible qu’il a fini par être expertisé psychiatriquement pour savoir si il n’était pas atteint d’une maladie mentale. Et là, pas de doute, Zakari est bien entièrement responsable de ses actes, contrairement à ce qu’il tente de faire croire. “J’étais sous l’effet de la boisson”, a expliqué l’imposant détenu devant le juge. “Tout ça c’est enfantin de ma part. C’était une mauvaise période. Je suis tombé en dépression. Ce n’est pas moi qui dit tout cela. Je buvais énormément. C’est quelqu’un d’autre”, a poursuivi l’homme.

Lors de la précédente audience, le prévenu a estimé que tout était arrangé car il s’était excusé auprès des victimes… Le parquet a trouvé l’explication un peu courte et a rappelé que les excuses ne suffisaient pas à faire disparaitre les faits. Zakari avait aussi estimé qu’il avait commis ces débordements à cause de la pandémie “Je ne pouvais rien faire à cause du Covid, même pas me rendre dans une salle de sport. En prison, ils ont installé une salle de sport sous le préau. J’ai pris de la masse musculaire”, a poursuivi le détenu. Mais le parquet a tenu à rappeler que l’intéressé n’avait pas attendu le Covid pour commettre des faits délictueux. Me Reynders, à la défense, n’exclut pas de faire appel de ce jugement après avoir eu une entrevue avec son client toujours détenu.