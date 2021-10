Depuis deux semaines, le couple est séparé mais monsieur ne l'entend visiblement pas de cette oreille. Après une dispute ayant éclaté vendredi matin, il n'a pas hésité à se rendre sur le lieu de travail de son ex-compagne où il s'en est directement pris à elle. Le violent a en effet pris plusieurs objets afin de les lancer dans sa direction. Ce sont plusieurs collègues de la victime qui pu le maîtriser. Prévenue, la police est intervenue et l'homme a été privé de liberté et déféré au parquet. Après avoir été libéré sous conditions dans l'après-midi, l'homme est toutefois retourné, immédiatement, sur le lieu de travail de son ex. Il a une nouvelle fois été interpellé. Cette fois, il a passé la nuit détention. Il devait être présenté à un juge d'instruction ce samedi.

Ce vendredi, la police de Liège est intervenue pour arrêter ce Liégeois... à deux reprises. L'homme, violent, s'en était pris à son ex-compagne.